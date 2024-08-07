Українець Жан Беленюк успішно пройшов до півфіналу Олімпійських ігор у Парижі в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг. Тим часом, борець греко-римського стилю з України Парвіз Насібов провів ряд успішних поєдинків на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це пише Суспільне спорт.

У чвертьфіналі Жан впевнено здобув перемогу над представником Казахстану Нурсултаном Турсиновим з рахунком 7:3. У 1/8 фіналу Жан обіграв китайця Цяня Хайтао.

У півфіналі українцеві протистоятиме іранець Аліреза Мохаммаді Піані.

У поєдинку 1/8 фіналу у ваговій категорії до 67 кг українець Насібов переміг сильного сербського борця Мате Немеша з рахунком 3:2, поступаючись 17 секунд до завершення бою.

У 1/4 фіналу Насібов здобув перемогу над представником Киргизстану Амантуром Ісмаїловим з рахунком 7:6, програючи 2:6.