Про це пише Суспільне спорт.
У чвертьфіналі Жан впевнено здобув перемогу над представником Казахстану Нурсултаном Турсиновим з рахунком 7:3. У 1/8 фіналу Жан обіграв китайця Цяня Хайтао.
У півфіналі українцеві протистоятиме іранець Аліреза Мохаммаді Піані.
У поєдинку 1/8 фіналу у ваговій категорії до 67 кг українець Насібов переміг сильного сербського борця Мате Немеша з рахунком 3:2, поступаючись 17 секунд до завершення бою.
У 1/4 фіналу Насібов здобув перемогу над представником Киргизстану Амантуром Ісмаїловим з рахунком 7:6, програючи 2:6.
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