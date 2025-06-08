Подвійне вбивство української родини в Бельгії: син зізнався у злочині

Про це повідомив бельгійський мовник VRT NWS

У Бельгії прокуратура підтвердила, що 16-річний син 46-річної українки, яка була вбита разом із своєю 6-річною донькою в місті Хаасроде, зізнався у скоєнні цього жахливого злочину. Після вбивства підліток підпалив будинок, де знаходилися тіла матері та сестри. Цю інформацію оприлюднив бельгійський мовник VRT NWS.

Згідно з даними прокуратури, хлопець визнав, що завдав ножові поранення своїй матері та сестрі, а потім підпалив їхній дім. Після скоєння злочину він пішов до школи. Мотиви його вчинку поки що залишаються невідомими. Хлопця затримали, і 8 червня він постане перед судом.

Деталі подвійного вбивства у Хаасроде

6 червня вранці у Хаасроде сталася пожежа в будинку, який муніципалітет орендує для розміщення українських біженців. Пожежники, які прибули на місце події, виявили тіла 46-річної жінки та її 6-річної доньки. Лікарі намагалися реанімувати дитину, але, на жаль, вона померла від отриманих травм.

Правоохоронці з’ясували, що обом загиблим були завдані ножові поранення. Експерт з пожежної справи вважає, що підпал будинку був навмисним. Прокуратура розпочала розслідування у справі подвійного вбивства.

Сім’я проживала в Бельгії протягом трьох років. Чоловік загиблої наразі служить у Збройних силах України.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що міністр Андрій Сибіга дав вказівку посольству України в Бельгії тримати цю справу на “особливому контролі”.