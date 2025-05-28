Бельгія і Туреччина приєдналися до коаліції дронів на підтримку України

Про це повідомили у Міноборони Латвії за підсумками саміту з питань БПЛА.

Бельгія та Туреччина стали новими учасниками міжнародної коаліції дронів, що підтримує Україну, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Таким чином, загальна кількість країн-учасниць зросла до 20. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства оборони Латвії після саміту, присвяченого безпілотним літальним апаратам.

Країни, що входять до коаліції, зобов’язалися до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 мільярда євро на закупівлю дронів та підтримку Збройних сил України. На кінець травня учасники вже внесли близько 180 мільйонів євро до спільного фонду, який буде використаний для централізованих закупівель та національних заходів підтримки.

Андріс Спрудс, міністр оборони Латвії, зазначив, що міжнародна коаліція дронів стає все більш потужною, що дозволить збільшити постачання безпілотників в Україну та зміцнити оборонну промисловість Латвії, Європейського Союзу та країн НАТО. Він підкреслив: «Наша сила в єдності, і приєднання нових союзників допоможе надати Україні необхідну підтримку у боротьбі з агресором».

Історія коаліції дронів для України розпочалася 12 грудня 2023 року, коли міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з латвійським колегою Андрісом Спрудсом у Києві. Тоді було ухвалено рішення про створення коаліції дронів та систем радіоелектронної боротьби.

У січні 2024 року Латвія повідомила про значний прогрес у формуванні коаліції, яка об’єднує майже 20 країн для постачання тисяч нових безпілотників українським військовим. Серед учасників коаліції – Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція, Люксембург та інші.

Загальна сума фінансування коаліції перевищує півмільярда євро, а Латвія планує щорічно виділяти на проєкт не менше 10 мільйонів євро. У липні 2024 року Великобританія оголосила про підписання меморандуму про взаєморозуміння, що передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро.

24 березня 2025 року Міністерство оборони України повідомило, що країни-партнери коаліції ухвалили рішення виділити 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних БПЛА для ЗСУ. Поставка безпілотників очікується протягом трьох місяців.