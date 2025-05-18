Бельгія планує надати Україні значний пакет військової допомоги на суму один мільярд євро, що включатиме широкий спектр озброєння та військової техніки. Зокрема, в рамках цього пакету передбачено постачання 100 броньованих машин швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog, а також зенітних комплексів. Цю інформацію оприлюднив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Франкен зазначив, що більша частина допомоги, а саме 645 мільйонів євро, буде виготовлена в Бельгії. “Виробництво національними силами означає, що значна частина коштів повертається в економіку нашої країни та підтримує зайнятість у оборонному секторі,” – підкреслив він.

У новому пакеті допомоги Україна може очікувати на швидке постачання близько 100 броньованих машин швидкої допомоги та автомобілів Unimog. Крім того, Брюссель надасть Збройним силам України п’ять безпілотних морських суден, інші дрони, шоломи, медичне обладнання, портативні системи для виявлення БПЛА, окуляри нічного бачення та захисний одяг, що забезпечує захист від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

Також планується постачання понад 16 тисяч одиниць зброї та артилерії, а також 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber і бойового танка Leopard з оновленою гарматною вежею для проведення випробувань.

Крім технічної допомоги, Бельгія також інвестує в підготовку українських техніків для обслуговування літаків F-16, співпрацюючи з місцевою оборонною промисловістю. Бельгійська влада також підтримує запуск виробництв ракет калібром 70 мм в Україні у партнерстві з місцевими компаніями та надає необхідне програмне забезпечення.

8 квітня, під час свого візиту до Києва, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер підтвердив, що у 2025 році Брюссель виділить мільярд євро на підтримку України.