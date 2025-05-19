Бельгійський мовник VRT висловив своє занепокоєння щодо системи голосування на конкурсі “Євробачення” та закликав Європейську мовну спілку (ЄМС) переглянути її. У разі, якщо зміни не будуть внесені, Бельгія може відмовитися від участі у майбутніх конкурсах. Цю інформацію підтвердив сам VRT, а також іспанське видання El Mundo.

Речниця VRT, Ясмін Ван дер Боргт, зазначила, що хоча немає підстав сумніватися у коректності підрахунку голосів, мовник наполягає на необхідності повної прозорості процесу голосування. Іспанський мовник RTVE також висловився на цю тему, закликавши до обговорення доцільності телеголосування, зокрема з огляду на вплив військових конфліктів на результати.

VRT підкреслює, що сучасний формат “Євробачення” все більше відходить від своїх початкових цінностей об’єднання та аполітичності. Без серйозної реакції на ці занепокоєння, участь Бельгії у наступних конкурсах може бути під загрозою.

Ці заяви стали актуальними після того, як Ізраїль зайняв друге місце за підсумками голосування глядачів на “Євробаченні-2025”. Співачка Юваль Рафаль отримала 297 балів від телеглядачів і 60 балів від журі, тоді як переможцем став представник Австрії JJ з 178 балами від глядачів.

Прем’єр-міністр Іспанії, Педро Санчес, також висловився з вимогою дискваліфікувати Ізраїль, звинувативши ЄМС у подвійних стандартах. Він підкреслив, що виключення Росії з конкурсу у 2022 році через вторгнення в Україну було справедливим кроком, і подібні заходи мають бути застосовані і до Ізраїлю.

Ці заклики не є новими: напередодні конкурсу ірландський мовник ініціював дискусію про участь Ізраїлю, до якої приєдналася Національна спілка журналістів Великої Британії (NUJ). Колишні учасники конкурсу також підписали відкритий лист з вимогою виключити Ізраїль. Серед них – Мей Мюллер (Велика Британія, 2023), Чарлі Макґеттіган (Ірландія, 1994), Фернандо Тордо (Португалія, 1973) та інші.

У листі зазначається: “Європейська мовна спілка (EBU) вже продемонструвала, що може вживати заходів, виключивши Росію у 2022 році. Ми не приймаємо подвійні стандарти щодо Ізраїлю. Якщо країна веде воєнні дії – вона має бути виключена”.

Збройний конфлікт між Ізраїлем і Палестиною викликав суперечки і на попередньому “Євробаченні” у Швеції, яке вважається найбільш політизованим та хаотичним в історії конкурсу. У 2024 році ізраїльська співачка Еден Голан зайняла 5 місце з піснею Hurricane, тоді як понад 56 тисяч людей підписали петицію з вимогою дискваліфікувати Ізраїль.