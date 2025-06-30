Масові протести в Белграді: затримано 77 осіб, вимоги відставки Вучича

Про це сербська державна телерадіокомпанія RTS

У Белграді, столиці Сербії, протягом вихідних відбулися масові антиурядові мітинги, в результаті яких правоохоронці затримали щонайменше 77 осіб. З них близько половини залишаються під вартою, очікуючи кримінальних або адміністративних звинувачень, про що повідомила сербська державна телерадіокомпанія RTS.

Протестувальники вийшли на вулиці з вимогами до президента Александра Вучича піти у відставку та провести дострокові вибори. Спочатку акція проходила мирно, але ситуація загострилася, коли протестувальники почали стикатися з поліцією. Правоохоронці застосували світлошумові гранати та перцевий спрей, щоб розігнати натовп, який кидав каміння та чинив опір.

За словами міністра внутрішніх справ Івіци Дачича, під час сутичок постраждали майже 50 поліцейських та понад 20 цивільних осіб. Він засудив насильство, зазначивши, що

“поліція вживе всіх заходів для відновлення громадського порядку та спокою і відіб’є всі напади”. – Івіца Дачич

Після арешту 77 протестувальників, 38 з них залишаються під вартою, чекаючи на звинувачення.

Цей протест став продовженням хвилі акцій, що почалися в листопаді 2024 року після трагедії в Новому Саді, де внаслідок обвалу даху залізничного вокзалу загинули щонайменше 14 людей.

Президент Вучич відреагував на протести, заявивши, що

“Через напади на поліцію буде ще багато арештів”, а розвідувальні служби також розслідують інциденти та підбурювачів насильства. – Александр Вучич

Вучич, який перебуває при владі вже майже 12 років, неодноразово вдавався до дострокових виборів для зміцнення своєї влади. Однак він відхилив вимогу протестувальників про проведення загальних виборів до кінця 2026 року.

Президент також стверджує, що невказані іноземні країни провокують заворушення в Сербії, фінансуючи та навчаючи активістів. Його другий і останній термін на посаді президента закінчується у 2027 році.