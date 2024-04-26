Про це повідомили прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та міністерка оборони Людівін Дедондер на спільній прес-конференції
За їхніми словами, робиться все можливе, щоб літаки були доставлені в Україну “якнайшвидше”, і щоб це відбулося у поточному році.
Також, як зазначила Дедондер, передача винищувачів не підіймає загроз для обороноздатності Бельгії.
Зазначається, що фінансування проекту передбачається з доходів від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських податкоплатців.
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