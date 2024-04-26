Бельгійська влада прийняла рішення передати Україні винищувачі F-16 уже у 2024 році, але точні терміни поки не уточнені.

Про це повідомили прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та міністерка оборони Людівін Дедондер на спільній прес-конференції

За їхніми словами, робиться все можливе, щоб літаки були доставлені в Україну “якнайшвидше”, і щоб це відбулося у поточному році.

Також, як зазначила Дедондер, передача винищувачів не підіймає загроз для обороноздатності Бельгії.

Зазначається, що фінансування проекту передбачається з доходів від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських податкоплатців.