300 бронеавтомобілів, мінні тральщики та артилерійські боєприпаси: що увійде до пакету допомоги

Уряд Бельгії погодив виділення додаткових 412 мільйонів євро допомоги Україні.

Про це повідомили Shephard Media і Belga News Agency, посилаючись на слова міністра оборони країни Людивіна Дедондера.

Відомо, що цей пакет підтримки є частиною співпраці між Бельгією й Нідерландами, яку спрямували на посилення військового потенціалу України. Дедондер наголосив, що в межах цієї допомоги Україна отримає артилерійські боєприпаси та велику кількість бронетехніки, а саме 280 італійських бронемашин Iveco LMV Lynx.

Також за допомогою цієї співпраці Бельгія надасть базове навчання, а Нідерланди навчатимуть українські екіпажі кораблів-мінників.

З урахуванням нинішньої допомоги сукупна фінансова підтримка України з боку Бельгії у 2024 році становитиме 575,7 млн євро.