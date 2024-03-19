Уряд Бельгії погодив виділення додаткових 412 мільйонів євро допомоги Україні.
Про це повідомили Shephard Media і Belga News Agency, посилаючись на слова міністра оборони країни Людивіна Дедондера.
Відомо, що цей пакет підтримки є частиною співпраці між Бельгією й Нідерландами, яку спрямували на посилення військового потенціалу України. Дедондер наголосив, що в межах цієї допомоги Україна отримає артилерійські боєприпаси та велику кількість бронетехніки, а саме 280 італійських бронемашин Iveco LMV Lynx.
Також за допомогою цієї співпраці Бельгія надасть базове навчання, а Нідерланди навчатимуть українські екіпажі кораблів-мінників.
З урахуванням нинішньої допомоги сукупна фінансова підтримка України з боку Бельгії у 2024 році становитиме 575,7 млн євро.
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