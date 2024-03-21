Про це повідомляє агенція Reuters.
Зазначається, що Єврокомісія цього тижня запропонувала вилучити прибуток – за оцінками, 2,5-3,0 мільярди євро (2,7-3,3 мільярда доларів) на рік – з російських активів, заморожених у Європі після вторгнення РФ в Україну, та перевести близько 90% коштів Києву.
“Це хороша пропозиція. Я думаю, що ідея спрямувати ці кошти переважно на закупівлю зброї доцільна“, – сказав Де Кроо.
Як відомо, російські активи наразі заморожені центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, головним чином бельгійською Euroclear.
Відповідно до пропозиції Єврокомісії, 90% прибутку від активів РФ буде спрямовано через фонд European Peace Facility на закупівлю зброї для України. Решта піде на відновлення та реконструкцію.
Загальний фінансовий внесок в Україну від заморожених російських активів у ЄС може скласти близько 4,0-4,5 мільярда євро цього року.
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