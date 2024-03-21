Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтримав пропозицію ЄC використовувати мільярди євро прибутку від заморожених російських активів для закупівлі зброї Україні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Зазначається, що Єврокомісія цього тижня запропонувала вилучити прибуток – за оцінками, 2,5-3,0 мільярди євро (2,7-3,3 мільярда доларів) на рік – з російських активів, заморожених у Європі після вторгнення РФ в Україну, та перевести близько 90% коштів Києву.

“Це хороша пропозиція. Я думаю, що ідея спрямувати ці кошти переважно на закупівлю зброї доцільна“, – сказав Де Кроо.

Як відомо, російські активи наразі заморожені центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, головним чином бельгійською Euroclear.

Відповідно до пропозиції Єврокомісії, 90% прибутку від активів РФ буде спрямовано через фонд European Peace Facility на закупівлю зброї для України. Решта піде на відновлення та реконструкцію.

Загальний фінансовий внесок в Україну від заморожених російських активів у ЄС може скласти близько 4,0-4,5 мільярда євро цього року.