Бельгія стала першою країною в Європейському Союзі, яка заборонила продаж одноразових вейпів у межах зусиль з запобігання нікотиновій залежності серед молоді та захисту навколишнього середовища.

Про це повідомляє The Guardian.

Минулого року заборона була оголошена міністром охорони здоровʼя Франком Ванденбрукке, який назвав електронні сигарети “надзвичайно шкідливим” продуктом. За словами міністра, одноразові вейпи завдають шкоди не тільки здоров’ю, але й навколишньому середовищу через “небезпечні хімічні відходи”.

Ванденбрукке також підкреслив, що Бельгія прагне стати першопрохідцем у боротьбі з тютюновим лобі в Європі та закликав до оновлення законодавства ЄС для посилення боротьби з тютюнопалінням.

Бельгія ставить мету досягти скорочення кількості нових курців до нуля або майже до нуля до 2040 року. У рамках цієї стратегії вже заборонено куріння на дитячих майданчиках, у зоопарках і тематичних парках, а з 1 квітня тютюнові вироби не можна буде продавати в супермаркетах площею понад 400 м².

Згідно з офіційним опитуванням 2018 року, 15,3% бельгійців віком 15 років і старше курять щодня, що є зниженням порівняно з 25,5% у 1997 році. Очікується, що майбутнє опитування, яке буде проведене у 2030 році, покаже подальше зменшення рівня куріння, але уряд заявив, що для досягнення цілей потрібні додаткові заходи.