Про це повідомив Шмигаль.
“Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро. Угоду, яка дає старт цим проєктам, підписали з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо під час онлайн-зустрічі”, — написав він.
За словами Шмигаля, кошти спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.
Він також додав, що підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку Української держави. Також, згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.
“Дякуємо Бельгії за непорушну підтримку України в боротьбі за нашу свободу, незалежність і європейське майбутнє”,— підкреслив Шмигаль.
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