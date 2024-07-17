Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав угоду з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо, що передбачає фінансування проєктів відбудови на Київщині та Чернігівщині на 150 млн євро.

Про це повідомив Шмигаль.

“Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро. Угоду, яка дає старт цим проєктам, підписали з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо під час онлайн-зустрічі”, — написав він.

За словами Шмигаля, кошти спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.

Він також додав, що підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку Української держави. Також, згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

“Дякуємо Бельгії за непорушну підтримку України в боротьбі за нашу свободу, незалежність і європейське майбутнє”,— підкреслив Шмигаль.