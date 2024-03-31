25-й план з військової допомоги для України затвердив уряд Бельгії.

Бельгія виділить Україні 100 мільйонів євро в рамках 25-го пакету військової допомоги.

Про це пише бельгійське видання The Brussels Times.

Так гроші виділять для технічного обслуговування бойових літаків F-16, які отримає Україна.

“Бельгійський уряд затвердив 25-й план з військової допомоги для України, повідомила в п’ятницю міністр оборони Людивін Дедондер. Цей план включає зобов’язання на 100 мільйонів євро, призначенням якого є технічне обслуговування флоту літаків F-16, які зараз передаються Україні”, – йдеться у повідомленні

Зауважимо, що Бельгія є серед 13 країн так званої “літакової” коаліції, яка просуває ініціативу з підготовки пілотів для F-16 за лідерства Нідерландів, Данії та Сполучених Штатів.

До слова, у жовтні минулого року, під час візиту до Брюсселя Володимира Зеленського, уряд країни зобов’язався передати Україні літаки F-16 у 2024 році. Втім, остаточне рішення залежатиме від уряду Бельгії, який буде при владі того часу.