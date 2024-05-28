Про це повідомили в Офісі президента.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо уклали в Брюсселі двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, повідомляється на сайті глави держави у вівторок.

“Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Таке зобов’язання, а також готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документі. Уперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, – 30 F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч”, – йдеться в повідомленні.

Угодою Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань.

В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.