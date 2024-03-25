Країни Євросоюзу мають якнайшвидше відмовитися від російського ядерного палива, щоб зупинити інтерес Європи до низьковуглецевої енергії, яка фінансує Росію.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в інтерв’ю Financial Times, повідомляє DW.

“Оскільки 2022 року частка російського урану в постачаннях до ЄС склала 30 відсотків, існує ризик, що можна замінити одну залежність на іншу“, – наголосив він.

Прем’єр визнав, що зміна системи постачання в ядерній енергетиці є складним завданням, але це треба оперативно зробити.

“Ми повинні від’єднатися від російського ядерного палива, але при цьому переконатися, що, як і раніше, можемо виробляти електроенергію з нульовим рівнем викидів“, – підсумував де Кроо.

Як нагадує DW, на всесвітній конференції ООН з клімату COP28 у грудні Бельгія ухвалила рішення продовжити термін служби двох ядерних реакторів, які мали бути закриті у 2025 році. Тепер вони працюватимуть до 2035-го, хоча Де Кроо вважає, що термін їхньої служби має бути продовжений на 20 років.

На конференції 25 країн, включаючи Канаду, Великобританію та США, підписали зобов’язання до 2050 року втричі збільшити потужності атомних електростанцій для виробництва електроенергії.