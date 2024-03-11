Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції свого британського колеги Девіда Кемерона надати Україні крилаті ракети шляхом так званого “кільцевого обміну”, коли Німеччина передасть Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон, у свою чергу, поставить додаткові ракети Storm Shadow Україні. За її словами, “це був би варіант”.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на інтерв’ю Бербок в ефірі програми ARD “Caren Miosga” в неділю ввечері.

Бербок зазначила, що такий “кільцевий обмін” кільцями вже мав місце для іншого матеріалу.

“Кільцевий обмін” — це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим матеріалом деякий час тому”, — сказала вона.

Як пише видання, канцлер ФРН Олаф Шольц вже вдавався до бартеру як непрямої форми військової допомоги на початку повномасштабної війни в Україні, коли він ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.

Раніше міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив, що Велика Британія готова допомогти Німеччині вирішити проблеми, повязані з постачанням Taurus Україні.

За словами Кемерона, наприклад, можливий такий “кільцевий обмін”, за якого Німеччина передасть Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон, у свою чергу, поставить додаткові ракети Storm Shadow Україні

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.