Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звернулася до європейських країн із закликом посилити підтримку України, враховуючи можливий ризик активізації дій Росії під час перехідного періоду у США.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

За її словами, зараз важливо не гаяти часу, а мобілізувати всі наявні ресурси для захисту України.

“У нас немає часу чекати весни, зараз перехідний період, на який Путін завжди чекав після результатів виборів у США”, – наголосила Бербок.

Особливу увагу, за її словами, слід приділити зміцненню протиповітряної оборони України, оскільки Росія збільшує кількість атак за допомогою дронів. Міністр зазначила, що ця фаза конфлікту перетворилася на тотальну повітряну війну, що вимагає від європейців рішучих і швидких дій.

“Війна вийшла на новий рівень… тепер це тотальна повітряна війна”, – підкреслила Бербок.

Вона також висловила сподівання, що Німеччина зможе збільшити видатки у державному бюджеті на підтримку України. Мета – покрити першочергові потреби української оборони, зокрема для захисту від атак безпілотниками, які стають дедалі частішими і становлять нову загрозу для цивільної та військової інфраструктури.