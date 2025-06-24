Відсторонення Сергія Орлюка з посади міського голови Бердичева через хабарництво

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

24 червня Корольовський районний суд у Житомирі ухвалив рішення про відсторонення Сергія Орлюка, міського голови Бердичева, від виконання обов’язків через підозру у хабарництві. Напередодні Орлюк самостійно вирішив піти у відпустку.

Прессекретар суду Тетяна Конюх підтвердила, що засідання відбулося, і суд ухвалив рішення про відсторонення Орлюка на два місяці.

“Так, сьогодні відбулося судове засідання – рішенням суду Сергія Орлюка відсторонили від займаної посади на 2 місяці.” – Тетяна Конюх, прессекретар Корольовського райсуду

Згідно з інформацією, Сергій Орлюк видав розпорядження про свою відпустку. Виконання обов’язків міського голови покладено на секретаря міськради Богдана Коляду.

У коментарі Коляда зазначив, що наразі не має можливості спілкуватися з Орлюком через заборону, але отримав підтвердження про його відпустку та покладення на себе обов’язків.

“Особисто я не спілкуюся з міським головою, бо зараз я є в списку тих осіб, з ким йому заборонено спілкуватися. Але з інформації, доведеної мені керуючою справами виконкому Бердичівської міськради, дійсно маю інформацію, що міський голова пішов у відпустку і є розпорядження про це. Саме розпорядження я ще не бачив, але мені повідомили, що обов’язки міського голови покладені на мене.” – Богдан Коляда, секретар Бердичівської міськради

Лариса Котнюк, керуюча справами виконкому, підтвердила, що Орлюк підписав розпорядження про відпустку терміном півтора місяця, починаючи з 24 червня.

“23 червня міський голова Сергій Орлюк був звільнений з-під варти. Того ж дня він підписав розпорядження, за яким з 24 червня йде у відпустку на півтора місяця. Виконувати обов’язки міського голови буде секретар Бердичівської міськради Богдан Коляда.” – Лариса Котнюк, керуюча справами виконкому Бердичівської міськради

Раніше повідомлялося, що 23 червня за Сергія Орлюка була внесена застава у розмірі 242 тисячі гривень.

Обставини справи Сергія Орлюка

20 червня у Бердичеві правоохоронці затримали Сергія Орлюка. Речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська підтвердила, що відкрито кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання хабаря посадовою особою.

Редактор видання “Ріо-Бердичів” Олександр Доманський, який став свідком затримання, повідомив, що в автомобілі Орлюка було виявлено валюту – долари США.

21 червня суд обрав для міського голови запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави.

23 червня Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та Житомирська обласна прокуратура оголосили підозру у вимаганні та отриманні хабаря на суму 2000 доларів одному з міських голів Житомирщини, затриманому 20 червня.

Того ж дня за Сергія Орлюка була внесена застава у розмірі 242 тисячі гривень.