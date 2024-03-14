Про це пише Deutsche Welle.

Це рішення визнає значення музичних клубів і їхню роль у формуванні культурного образу міста, поруч з традиційними мистецькими установами, такими як опери, театри та концертні зали.

«Тоді як опери, театри та концертні зали завжди визнавалися частиною культури, музичні клуби боролися за те, щоб їх вважали повноцінною частиною культури», — зазначила берлінська Клубна комісія (Clubcomission Berlin).

Проте тепер вони отримують можливість отримувати державну підтримку і субсидії, що може сприяти їхньому виживанню та розвитку. Також важливою вважається можливість вирішувати спірні питання з місцевими владами та підвищити усвідомлення про те, що техно музика – це не просто розвага, а повноцінна культура.

Вирішення ЮНЕСКО зустріли з великим задоволенням представники організації Rave The Planet, які активно пропагували ідею визнання техно як частини культурної спадщини. Вони навели статистику, показуючи, що протягом останнього десятиріччя в Берліні було закрито приблизно сто клубів, що свідчить про необхідність захисту та підтримки таких місць.

Як виникло берлінське техно?

Берлінське техно виникло в результаті поєднання жорстких, швидких електро-ритмів у похмурих підземних клубах та залишених будівлях після падіння Берлінської стіни в 1989 році. Цей музичний жанр, відомий як «Sound of Berlin», швидко знайшов відгук серед шанувальників танцювальної музики.

Love Parade стала одним із символів техно-культури, перетворивши вулиці Берліна на масштабні музичні фестивалі, що збирали рейверів з усього світу. У 1999 році, коли цей фестиваль переживав свою пікову популярність, на нього з’їжджалося до 1,5 мільйона відвідувачів.

Сьогодні Берлін славиться як місто, де вечірки ніколи не закінчуються. У клубах, таких як Tresor або Berghain, відсутня комендантська година, і ви можете танцювати там цілими днями та ночами без перерви.