Про це очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська сказала в інтерв’ю ТСН, яке показано в ефірі телемарафону.

“Або ми зберігаємо своїх чоловіків, або нам доведеться і мобілізовувати також жінок, або нам доведеться здатися. Ми хочемо здатися і жити за законами “руского міра”, де вся країна буде в братських могилах? Не хочемо. А я точно знаю, що “рускій мір” — це не просто про триколор, який може висіти над Києвом. Вони будуть займатися масовими вбивствами”, — наголосила Берлінська.

Також вона зазначила, що необхідно починати підготовку дітей для оборони країни з 5-6 класу, мовляв, “діти вже можуть літати на дронах, вчитися програмувати, саме для того, щоб вони не воювали”.

На думку керівниці Центру підтримки аеророзвідки, всім необхідно позбутися ілюзій і почати готуватися до оборони.

“Якщо вам недостатньо стертих у попіл Маріуполя, Авдіївки, Бахмута та багатьох інших міст, то треба включатися в реальність. Я не хочу, щоб жінки воювали, я не хочу, щоб чоловіки воювали, але я точно знаю, що єдиний спосіб встояти — це підготувати все суспільство до війни: і чоловіків, і жінок, щоб не воювали наші діти”, — сказала Берлінська.