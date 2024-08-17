Відсутність документів не є причиною для відмови в евакуації з небезпечних територій.

Про це наголосило Мінреінтеграції.

Евакуація з небезпечних районів не може бути відмовлена через відсутність документів, що посвідчують особу, оскільки законодавство не передбачає таких обмежень.

Евакуація є безкоштовною, для попереднього запису потрібно звернутися до місцевих органів влади.

Також можливе поселення у місцях тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) без документів, що підтверджують особу, відповідно до постанови Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930.