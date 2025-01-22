Білоцерківський міський суд обрав запобіжний захід для 16-річного підлітка, підозрюваного у побитті 12-річної дівчинки в місцевому парку. Хлопець перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Мати підозрюваного заявила, що рішення суду буде оскаржено, і на подання апеляції у них є п’ять днів.

Підліток отримав підозру за статтями про катування (ч. 1 ст. 127 ККУ) та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189 ККУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше в соціальних мережах з’явилося відео, на якому група підлітків знущається з 12-річної дівчинки в парку Білої Церкви. За даними слідства, 16-річний хлопець погрожував дівчині, вдарив її по голові, розпилив в обличчя газовий балончик і вимагав 15 тисяч гривень.

Поліція встановила 10 учасників конфлікту у віці від 12 до 16 років. Однак, за словами правоохоронців, інші діти поки не мають статусу підозрюваних, оскільки тривають слідчі дії.

Мати постраждалої дівчинки звернулася до поліції одразу після інциденту, а справу було порушено за фактом побиття та вимагання.