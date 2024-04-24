Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
“Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі”, – йдеться у повідомленні.
В Одеській області через ранковий обстріл пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину абоненнтів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи.
На ранок 23 квітня через негоду знеструмлені населені пункти в Хмельницькій області. З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.
Через бойові дії є відключення світла у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.
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