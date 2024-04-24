Внаслідок пошкодження енергооб'єктів упродовж всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Без електроенергії залишаються 207 тисяч абонентів у Харківській області через обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі”, – йдеться у повідомленні.

В Одеській області через ранковий обстріл пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину абоненнтів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи.

На ранок 23 квітня через негоду знеструмлені населені пункти в Хмельницькій області. З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.

Через бойові дії є відключення світла у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.