“Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути.Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України”, — написав Зеленський.