Про це Президент заявив у Facebook.
За його словами, протягом цього тижня щоночі й щодня працювали наші сили ППО, захищаючи небо України від російського терору.
Також він сказав, що цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість «шахедів» та інших ударних дронів – 145. Упродовж цього тижня застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.
“Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути.Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України”, — написав Зеленський.
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