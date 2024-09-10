Дії поліцейських у Черкаській області перевірять у рамках службової перевірки після інциденту в місті Сміла, де було побито військовослужбовця після його демобілізації через поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він запевнив, що буде «належна і жорстка реакція правоохоронців» на цей випадок. Голова Національної поліції Іван Вигівський вже доповів Клименку про початок службової перевірки «щодо дій (чи, точніше сказати, можливої бездіяльності)» поліціянтів міста Сміла.

«Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. […] І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути», — підкреслив Клименко.

Раніше Давид Арахамія, голова фракції «Слуга Народу», звернувся до міністра внутрішніх справ Клименка, генерального прокурора Андрія Костіна та профільного комітету Верховної Ради з проханням «проконтролювати ситуацію».

У місті Сміла Черкаської області побили колишнього військовослужбовця Анатолія Гончаренка, демобілізованого після поранення. Він був бійцем Сил спеціальних операцій. На початку вересня Гончаренко опублікував у Facebook повідомлення, в якому розшукував автівку з іноземними номерами, яка, за його словами, створила аварійну ситуацію з його батьками.