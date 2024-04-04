Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку і безпеку, зобов’язуючись надавати їй військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту цього року і впродовж наступних двох років.

Про це, як пише портал Delfi.

У 2024 році 0,25% від ВВП становитиме близько 112 млн євро. Відповідне фінансування для цих цілей буде виділено з бюджету Міноборони.

Угоду про довгострокову підтримку та безпекові зобов’язання між Латвією та Україною планують підписати 11 квітня на саміті Ініціативи трьох морів у Вільнюсі. З латвійського боку її підпише президент Едгарс Рінкевичс.

Як зазначає МЗС Латвії, ця угода стане “ясним і твердим сигналом про підтримку України в її боротьбі з агресором”. Вона передбачає всі форми довгострокової допомоги Україні в захисті від агресії, а також підтримку Латвією України на її шляху до членства в Європейському Союзі та НАТО.

Такі угоди вже підписані з Великою Британією, Канадою, Данією, Францією, Німеччиною, Італією та Нідерландами. Литва та Естонія також підпишуть з Україною подібні угоди в найближчому майбутньому.