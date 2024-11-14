Про це повідомляє The New York Times.
Збереження суверенітету, зокрема без повернення окупованих територій на певних умовах, є важливим, але це другорядне питання порівняно з гарантіями дотримання мирного режиму.
“Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше – це гарантії безпеки”, – зазначив один із високопоставлених українських чиновників на умовах анонімності.
Як підкреслив президент України Володимир Зеленський у жовтні, юридичне визнання українських територій, захоплених іншими країнами, залишається неможливим, незалежно від майбутніх переговорів.
Видання також зауважує, що обговорення шляхів вирішення конфлікту стали актуальнішими після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, оскільки він пообіцяв добиватися якнайшвидших переговорів.
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