Впродовж останнього місяця 2024 року оператори безпілотних систем уражено понад 54 тисячі цілей противника. Загалом відстежується динаміка збільшення результативності та подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, у грудні російські війська збільшили частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення.

“Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу”, — зауважив Сирський.

Також він повідомив, що у грудні було знищено понад 54 тисячі ворожих цілей, й майже половину цього результату, а саме 49%, забезпечили дрони-камікадзе.

Сирський відзначив підрозділи безпілотних систем, які досягли найкращого результату, та подякував їм за “стійкість і результативність у знищенні ворога”. Йдеться про підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.