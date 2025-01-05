Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, у грудні російські війська збільшили частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. 

“Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу”, зауважив Сирський.

Також він повідомив, що у грудні було знищено понад 54 тисячі ворожих цілей, й майже половину цього результату, а саме 49%, забезпечили дрони-камікадзе.

Сирський відзначив підрозділи безпілотних систем, які досягли найкращого результату, та подякував їм за “стійкість і результативність у знищенні ворога”. Йдеться про підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.