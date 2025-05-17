Безпілотники Служби безпеки України (СБУ) вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони Росії, розташовані поблизу Перевального в Криму. На цій території зберігалася військова техніка, озброєння та паливно-мастильні матеріали, що використовуються російськими військовими.

За попередніми даними, дронова атака призвела до потужної детонації та виникнення пожеж на складах окупантів. Місцеві жителі стали свідками диму, що піднімався над військовою частиною, що свідчить про серйозні наслідки удару.

У результаті інциденту російські військові були змушені перекрити рух на трасі Сімферополь – Алушта, яка проходить неподалік селища Перевальне. Також є інформація про загиблих серед російських військових, які перебували на складі під час атаки.

Служба безпеки України підкреслила, що продовжує свою роботу з ураження законних військових цілей на окупованій території Криму. Зусилля щодо послаблення військової спроможності противника триватимуть і надалі, що свідчить про рішучість СБУ у виконанні своїх завдань.