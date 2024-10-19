Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що прем’єр країни разом з дружиною в той час були в іншому місці. Примітно, що повітряної тривоги перед атакою не оголосили, тож цей інцидент будуть розслідувати в системі безпеки Ізраїлю.
Наразі невідомо, чи зазнав будинок політика яких-небудь пошкоджень.
За даними армії оборони Ізраїлю, цей безпілотник був одним із трьох, запущених з Лівану, два інші були збиті.
Нетаньяху після інциденту сказав, що “ніщо не стримає” його, і що Ізраїль “переможе у цій війні”.
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