Ліван, запущений Хезболлою з Лівану, атакував сьогодні рано вранці резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кесарії. Ціллю міг бути державний лідер. Повідомлень про травми наразі немає.

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що прем’єр країни разом з дружиною в той час були в іншому місці. Примітно, що повітряної тривоги перед атакою не оголосили, тож цей інцидент будуть розслідувати в системі безпеки Ізраїлю.

Наразі невідомо, чи зазнав будинок політика яких-небудь пошкоджень.

За даними армії оборони Ізраїлю, цей безпілотник був одним із трьох, запущених з Лівану, два інші були збиті.

Нетаньяху після інциденту сказав, що “ніщо не стримає” його, і що Ізраїль “переможе у цій війні”.