Про це повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.
Російський губернатор заявив, що в атаці винний “київський режим”, та додав що “загоряння локальне”, а на місці уже працюють екстрені служби.
“Загрози поширення вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблі”, — додав він.
Російські державні ЗМІ у свою чергу заявляють, що внаслідок атаки одна людина загинула та п’ятеро постраждали.
Російський порт “Кавказ” є кінцевим пунктом поромної переправи, яка виходить із окупованої української Керчі в Криму. До зведення Керченського мосту пором фактично був критично важливим засобом доставлення вантажів на півострів із боку РФ.
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