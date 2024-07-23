Вранці у вівторок, 23 липня, безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ" в Керченській протоці на косі Чушка Краснодарського краю Росії.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.

Російський губернатор заявив, що в атаці винний “київський режим”, та додав що “загоряння локальне”, а на місці уже працюють екстрені служби.

“Загрози поширення вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблі”, — додав він.

Російські державні ЗМІ у свою чергу заявляють, що внаслідок атаки одна людина загинула та п’ятеро постраждали.

Російський порт “Кавказ” є кінцевим пунктом поромної переправи, яка виходить із окупованої української Керчі в Криму. До зведення Керченського мосту пором фактично був критично важливим засобом доставлення вантажів на півострів із боку РФ.