У ніч на 31 січня безпілотники атакували район нафтопереробного заводу у Волгограді, що спричинило пожежу.

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За даними російської служби ВВС, вибухи пролунали близько 04:00 у районі НПЗ, теплоелектростанції та нафтобази. Місцеві жителі повідомляли про сильні поштовхи, а в соцмережах з’явилися відео з моментом атаки.

Російська влада заявила, що займання сталося через падіння уламків дрона. Інформації про масштаб пошкоджень наразі немає.

Про вибухи у південному кінці Волгорада писали, зокрема, учасники місцевої групи у російській соцмережі.

Одна з користувачок написала, що “аж квартира вся здригнулася”, уточнивши, що знаходиться в Червоноармійському районі – за даними російської служби ВВС, це район, де розташований НПЗ компанії “Лукойл-Волгограднафтопереробка”.

Крім того, російські та українські пабліки публікували відео зі звуком прольоту дрона і вибухом, які, ймовірно, зняли місцеві жителі.

безпілотники, ймовірно, атакували район НПЗ та нафтобази у Волгограді. Відео з російських соцмереж. pic.twitter.com/yaLWq7PaZe — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 31, 2025