Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
За даними російської служби ВВС, вибухи пролунали близько 04:00 у районі НПЗ, теплоелектростанції та нафтобази. Місцеві жителі повідомляли про сильні поштовхи, а в соцмережах з’явилися відео з моментом атаки.
Російська влада заявила, що займання сталося через падіння уламків дрона. Інформації про масштаб пошкоджень наразі немає.
Про вибухи у південному кінці Волгорада писали, зокрема, учасники місцевої групи у російській соцмережі.
Одна з користувачок написала, що “аж квартира вся здригнулася”, уточнивши, що знаходиться в Червоноармійському районі – за даними російської служби ВВС, це район, де розташований НПЗ компанії “Лукойл-Волгограднафтопереробка”.
Крім того, російські та українські пабліки публікували відео зі звуком прольоту дрона і вибухом, які, ймовірно, зняли місцеві жителі.
безпілотники, ймовірно, атакували район НПЗ та нафтобази у Волгограді. Відео з російських соцмереж. pic.twitter.com/yaLWq7PaZe
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 31, 2025
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