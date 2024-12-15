Вранці у неділю, 15 грудня, БпЛА влучили у базу ОМОНу, 2-го полку поліції спецпризначення та військову базу у столиці Чечні Грозному.

Про це повідомляють Telegram-канали Niyso та ASTRA.

Близько 7-ї ранку стало відомо про два безпілотники в районі Грозного. Згодом канали поінформували, що перший дрон здійснив атаку на 2-й полк патрульно-постової служби поліції особливого призначення, а інший вгатив по базі ОМОНу.

Місцеві жителі повідомляли, що чули звуки стрільби та п’ять вибухів.

Пізніше проінформували, що “безпілотник також впав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Згідно із повідомленням, ця база розташована поряд із колишньою 9-ю міською лікарнею Грозного.