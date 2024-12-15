Про це повідомляють Telegram-канали Niyso та ASTRA.
Близько 7-ї ранку стало відомо про два безпілотники в районі Грозного. Згодом канали поінформували, що перший дрон здійснив атаку на 2-й полк патрульно-постової служби поліції особливого призначення, а інший вгатив по базі ОМОНу.
Місцеві жителі повідомляли, що чули звуки стрільби та п’ять вибухів.
Пізніше проінформували, що “безпілотник також впав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Згідно із повідомленням, ця база розташована поряд із колишньою 9-ю міською лікарнею Грозного.
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