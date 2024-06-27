Сьогодні, 27 червня, безпілотники атакували "Редкінський дослідний завод" у Тверській області Росії. На цьому заводі виробляють хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості, зокрема авіаційне паливо — децилін.

Про атаку повідомляють російські Telegram-канали.

За інформацією ЗМІ, перший раз завод був атакований близько другої години ночі – по його території вдарили три безпілотники.

Один із дронів упав на дах цеху №4, після чого вибухнув. Другий безпілотник нібито був збитий силами ППО, після чого також упав неподалік цеху і вибухнув. Третій дрон спробував атакувати територію підприємства легкозаймистих рідин: внаслідок атаки було пошкоджено трубопровід та почалася пожежа.

Ще один безпілотник атакував завод за дві години і також впав у районі цеху №4.