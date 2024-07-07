У ніч проти 7 липня безпілотники СБУ атакували склад боєприпасів біля села Сергіївка у Воронезькій області Росії.

Про це пише Суспільне із посиланням на проінформовані джерела.

Зазначається, що на дев’яти тисячах квадратних метрів приміщення росіяни зберігали ракети класу “земля-земля”, “земля-повітря”, боєприпаси для танків і артилерії, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї. Саме з цього складу росіяни постачали озброєння своїм військам в Україні.

“Кажуть, що згідно з прогнозом “бавовни” від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України”, — додали поінформовані джерела.

Вранці губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram-каналі писав про нібито знищення кількох безпілотників над територією Воронезької області. За його словами, під час падіння їх залишків сталася пожежа на одному зі складів. У Підгірському районі області розпочалася детонація вибухонебезпечних об’єктів.