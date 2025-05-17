Проблема безпритульних тварин у Херсоні стала серйозним викликом для місцевих жителів. В умовах вуличного життя, нестачі їжі та постійного стресу через обстріли, тварини часто проявляють агресію та непередбачувану поведінку. З початку року до медичних закладів міста звернулися 19 осіб через укуси тварин. На щастя, у лікарнях Херсона є достатня кількість вакцини проти сказу, але для ефективного контролю ситуації необхідно регулярно проводити стерилізацію та вакцинацію безпритульних собак і котів.

Херсонка Яна Голуб’ятникова поділилася своїм досвідом, коли під час вечірньої пробіжки в промисловій зоні на неї напали бездомні собаки. Вона зазначила, що в місті існує кілька агресивних зграїв, і намагається уникати зустрічей із ними. “Три чи чотири собаки вискочили, і я не знала, що робити. Вони притисли мене до дерева, і я думала, що зараз вони мене просто розірвуть,” – згадує жінка.

Голова громадської організації “Варта милосердя” Лариса П’ятибрат радить, що у разі зустрічі зі зграєю важливо залишатися спокійним, щоб не провокувати агресію. Вона рекомендує мати при собі невеликий шматок хліба, який можна кинути тваринам, адже це може допомогти заспокоїти їх і налагодити дружні стосунки.

Організація “Варта милосердя” об’єднує кураторів, які піклуються про безпритульних тварин у Херсоні, займаються розподілом кормів та організовують стерилізацію. За їхніми даними, у місті налічується близько чотирьох тисяч собак та трьох тисяч котів. Однак через брак фінансування стерилізація залишається дорогою процедурою: операція для самиці коштує приблизно 2,5 тисячі гривень, а послуги відлову тварин – 500-600 гривень за одну особину.

Лариса П’ятибрат підкреслює, що стерилізація є єдиним ефективним способом контролю чисельності безпритульних тварин і зменшення їх агресії. Вона також наголошує на важливості вакцинації тварин від сказу, що є додатковим заходом безпеки для мешканців міста.

Лікар-хірург і позаштатний рабіолог Ігор Дрюк пояснює, що стрес від обстрілів підсилює агресивність тварин, через що вони можуть нападати навіть без видимої причини. Він зауважує, що укус тварини може бути серйозною загрозою, і у разі травми необхідно негайно промити рану водою з милом, обробити антисептиком і звернутися до лікаря для проведення антирабічного лікування.

Директорка обласного департаменту здоров’я Тетяна Карчевич запевняє, що у лікарнях Херсона є достатній запас вакцини проти сказу, а також антирабічного глобуліну для випадків специфічних укусів. Вакцини сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я і надходять безперебійно.

Вирішення проблеми безпритульних тварин у Херсоні можливе лише після завершення бойових дій. Тоді зможуть запрацювати притулки, а влада матиме змогу організувати їх облаштування за містом. Важливо соціалізувати тварин і знаходити для них нові сім’ї, адже у передмістях, куди повертаються люди, кожному приватному сектору потрібен вірний друг-чотирилапий.