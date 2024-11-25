Зрадник із Чугуївського району Харківської області отримав 15 років позбавлення волі за заклики вбивати українців й надання ворогу даних про розташування особового складу та військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник готував нову серію повітряних ударів Росії по прифронтовій території Харківщини.

Для цього зрадник об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку. Далі російський агент передавав координати потенційних цілей через месенджер.

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах.

З’ясувалося, що чоловік у “тематичних” чатах месенджера закликав до захоплення державної влади та вбивства українців.

Під час обушків у помешканні зрадника виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь Росії. Шпигуна було затримано ще у липні цього року, а реальний термін ув’язнення він отримав лише зараз.