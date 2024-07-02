Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла звинувачує Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у тому, що він "знищує одну з найстаріших бригад" — 24 ОМБр імені короля Данила.

Про це нардепка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Першочергово Мар’яна Безугла зазначає, що Олександр Сирський, як і його попередник на посаді Головнокомандувача Валерій Залужний, не виправили ситуацію з безпекою літаків та ППО. Нардепка наголошує, що Україна й далі втрачає військову техніку, як це сталося у Миргороді, де росіяни завдали удару ракетами «Іскандер-М» по аеродрому, на якому базуються українські літаки.

“Ми досі втрачаємо їх просто так, неприкритими, залишеними на призволяще для російських дронів і ракет, як от в Миргороді, без елементарних укриттів та спостереження. Які тут F-16? F-16 нічого не змінять, це в кращому випадку буде посилення ППО і постійна мішень для росіян. Ви підготували інфраструктуру для F-16? Виправили помилки попередника?”, – звертається до Сирського у своєму дописі Безугла.

Безугла також заявляє, що відбувається шантаж ТЦК та СП, оскільки з одного боку має і далі відбуватися мобілізаційна кампанія, а з іншого – Міноборони та Мінекономіки “тримають місяцями заявки на бронювання”.

Окрім того, за словами нардепки, 24 ОМБр імені короля Данила, яка “тримала смугу біля Торецька місяцями, раптово зняли і кинули в Часів Яр на знищення”.

“Поки Ви відволікаєте штаб бригади своїм пафосом, росіяни вже за кілька км від Торецька, вбивають цивільних, а 24 бригада втрачає останніх досвідчених людей на новому напрямку. Але в той же час Ви продовжуєте наполягати на створенні нових бригад-зомбі”, – підкреслює Мар’яна Безугла.