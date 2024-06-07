Про це Мар’яна Безугла пише у Telegram.

У повідомленні сказано, що коли нардепка повернулася із фронтом та стала свідком того, що відбулося на Харківщині, на інших напрямках, що в бойових підрозділах, що творить Содоль, яка ситуація з фортифікаціями тощо, звернулася до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, аби було проведено заслуховування.

За її словами, негайної реакції не було та засідання відбулося через два тижні. Засідання комітету було категороване як цілком таємне.

“Баргилевич на пальцях (ніяких матеріалів не підготували) розказував, яка важка, але контрольована ситуація. Чому важливо тримати Кринки і яке критичне значення має Роботине. Як фортифікації першої лінії будують підрозділи відповідно до потреб, а Генштаб надає методичну підтримку ОВА для другої і третьої ліній. Що по Харківщині всі бойові розпорядження були. На запитання, чому на напрямку удару росіян була тільки 125-та ТРО, а у Вовчанську не було жодного підрозділу ЗСУ, ухилявся від відповіді. Загалом, наговорив багато. Цього разу нарешті ми мали протоколювання засідання, і частину протоколу можна буде назвати “як ми про…ли вторгнення, 2024″. Також там зафіксована брехня щодо Кринок і Роботине”, — пише Безугла.

Нардепка наголошує, що Роботине вже кілька тижнів не наше. І про це мовчать. І Кринки вже теж. Вона зазначає, що Роботине — єдиний результат контрнаступу Залужного, село в низині, яке стало кладовищем життів, західної техніки та самовпевненості генералітету.

За словами Безуглої, для неї це ще й символ брехні і “нічого не змінилося”. Кринки — кривавий проєкт Содоля, який пішов на підвищення, щоб втратити Авдіївку і проґавити Харківщину. У соцмережах і на карті Deep State більше правди.

“Олександре Станіславовичу, ідіть на ВЛК! Відкрийте нам шанси, ідіть, просто йдіть… Армія може воювати, ПЕРЕМАГАТИ, але без Вас та усіх цих фракційних, нам треба нові командири! Не душіть!” — резюмувала Безугла.