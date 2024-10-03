Скриншот публікації депутатка виклала на своїй сторінці у X (Twitter).

“Праця без шикувань, особистого фотографа і облич захисників крупним планом не можлива? Ще б опублікували локацію пункту управління. Ви знаєте, скільки разів після Вашого кортежу прилітало? Бо без кортежу ж неззя, не положено”, – залишила коментар Безугла.

Ймовірно, Мар’яна Безугла дорікнула головкому Сирському за поширення облич військовослужбовців, які потрапили на фото. За її словами, після таких публікацій назагал по позиціях наших захисників можливі “прильоти”.