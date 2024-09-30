Станом на сьогодні проєкти для розвідки, ситуаційної обізнаності, розроблені мобілізованими представниками найкращих ІТ-компаній України та світу і поширені серед більшості підрозділів сил оборони та безпеки України (загалом понад 300 підрозділів ЗСУ, СБУ, ГУР, ДПСУ, ТРО, ССО тощо), перебувають під загрозою знищення, а підрозділи сил оборони та безпеки — під загрозою втрати своїх набутих спроможностей.

Частина розробників найвищого рівня, які майже рік писали спеціальне програмне забезпечення для розвідки та ситуаційної обізнаності, знають його архітектуру, була переведена до бойових підрозділів для залучення їх на “нуль”, не за фахом і з ризиком потрапити в полон (що може призвести до витоку інформації про наші спроможності та методи роботи).

Наприклад, один із найкращих аналітиків групи отримав травматичну ампутацію кінцівки. Наразі частину з них вдалося тимчасово повернути, але все ще залишаються люди в бойових підрозділах, а проєктні групи — розвалені.

Проєкти “законсервовані”. З одного боку, їх активно використовують, є на них попит, що відображається у нескінченному потоці заявок на доступ та побажань щодо покращення й інтеграції. З іншого боку, вже 8 місяців вони офіційно не передаються жодній військовій частині, що фактично заблокувало можливість легальної взаємодії як із донорами, так і з іншими проєктами та підрозділами.

Для підтримки інфраструктури щомісяця доводиться шукати гроші у волонтерів, хоча Міністерство оборони могло б забезпечити її самостійно. Але для цього потрібен офіційний лист, який неможливо отримати, оскільки проєкти у встановленому порядку нікому не передані, а будь-які спроби вирішити це питання блокуються начальником Генерального штабу ЗСУ Баргилевичем.

Комунікація ІТ-фахівців підтримується лише з заступником Сирського Лебеденком, але він, окрім психотерапевтичної ролі, нічого зробити не може чи не хоче. Результатів немає.

Тезово хронологія подій “технологічного прориву Сирського”:

Перші дні березня 2024 — починаються численні комісії з перевірки “військових частин розробників Залужного”. Основна перевірка — від Головної інспекції Міністерства оборони (ГІМО) за дорученням Умєрова. Задекларована мета роботи комісій — перевірити доцільність розробки продуктів. Однак ще до завершення перевірок на одну з військових частин надходить наказ на переведення 150 осіб (мобілізовані солдати та сержанти, більшість із яких — розробники рівня senior) до бойових бригад на випадкові посади. Принцип відбору людей — за алфавітом, всіх до прізвищ на літеру “К”.

Через тиждень заступник Сирського Лебеденко усно запевняє, що наказ на переведення помилковий і виконуватися не буде. Однак через два тижні приходить другий наказ — тепер на 80 офіцерів, яких мають випадковим чином перевести в різні бойові бригади на нерелевантні їхньому званню, досвіду та навичкам посади.

Обидва ці накази частково виконані, але вони були скасовані для більшості осіб через 4 місяці. Проте деякі все ж поїхали до бойових бригад. Проєкти розвалюються.

Наприкінці травня 2024 року завершується перевірка ГІМО. Результат позитивний: частини роблять важливі продукти для фронту. Однак результат перевірки не доводиться розробникам, він залишається до відома міністра.

Незважаючи на це, на обидві військові частини надходять директиви на розформування. Текст директив був готовий задовго до фіналізації роботи комісій ГІМО. Через два місяці директиву на розформування однієї з військових частин скасовують (але значно скорочують кількість людей, розкидавши проєкти по різних структурах), а іншу військову частину розформовують у серпні 2024.

Червень 2024 — відряджених розробників програмного забезпечення, які майже рік працювали над продуктами для розвідки, повертають до бойових бригад. Вони перебувають на різних посадах понад три місяці. Частину з них вдалося повернути, але “відпустили” не всіх.

30 червня 2024 — надходить наказ про зарахування в розпорядження ГК/НГШ (це означає виведення з будь-якої структури у “вакуум”) першої групи розробників програмного забезпечення з їхнім залишенням на забезпеченні в одній із частин безпосереднього підпорядкування, яка займається корумпованою системою “Дзвін”. Група фактично прибула в розпорядження 12 липня 2024. Протягом місяця всі розробники й аналітики були переведені в розпорядження.

Серпень 2024 — розформовано військову частину, яка розробляла проєкти, що досі використовуються підрозділами більшості сил оборони та безпеки. Модель отримання доступу до програмного забезпечення для нових підрозділів відсутня, оскільки раніше це відбувалося за офіційними зверненнями до розробників. За серпень близько 50 підрозділів виявили бажання отримати софт та навчання, але реалізувати це наразі неможливо.

12 вересня 2024 — минуло два місяці перебування в розпорядженні першої групи розробників. Для всіх інших два місяці минуть протягом місяця. Після закінчення цього терміну люди почали отримувати грошове забезпечення в розмірі близько 2 тисяч гривень на місяць замість 21-26 тисяч, які були раніше. Якщо людей не призначать на посади у жовтні, вони залишаться без будь-яких джерел існування (банальних грошей на їжу для своїх сімей). Більшість із них — добровольці, які прийшли розвивати ІТ-сферу ЗСУ та мали високоприбутковий бізнес у цивільному житті.

Що необхідно зробити негайно:

Припинити атаки генералітету на військові частини, які розробляють програмні та апаратні комплекси.

Припинити просування мертвої корумпованої розробки “Дзвін” замість будь-яких інших проєктів.

Зупинити процеси знищення проєктів.

Припинити переведення розробників програмного забезпечення до бойових бригад, повернути вже переведених до роботи над проєктами, призначити їх на відповідні посади та відновити виплату грошового забезпечення.

Переформатувати існуючі в ЗСУ підходи до управління розробкою програмного та апаратного забезпечення. Розробками мають керувати люди, які розуміються на предметі та є ефективними менеджерами, незалежно від того, чи вони мобілізовані, чи “кадрові”, і яке у них військове звання.

Полковники й генерали ЗСУ в абсолютній більшості не мають релевантного досвіду і не здатні забезпечити ефективний рівень управління розробкою автоматизованих систем.

Забезпечити фахову перевірку ефективності розроблених систем, визначивши якісні та кількісні показники створених систем і результати їхнього використання.

А де тут заступник Умєрова Катерина Черногоренко? У неї слайди та форуми, в її світі все добре. Справедливості заради скажу, що рівень впливу Міноборони на генералітет настільки низький, що Катерині переважно й залишаються слайди. Але вона мовчить, мовчить, щоб не псувати “позитив”. З таким мовчанням втрачається країна і наші реальні шанси перемогти та інтелектуально домінувати над ворогом.