Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Міністерство соціальної політики не використало понад 30 мільярдів гривень у 2024 році.

Про це народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила у своєму Facebook.

“Міністерство не використало понад 30 мільярдів гривень, передбачених для виплат ВПО у 2024 році”, – зазначила вона.

З огляду на це, вона подає апеляцію з вимогою офіційних роз’яснень від міністерства щодо значного залишку бюджету, призначеного для соціальної підтримки українців, які постраждали від війни.

На її допис відповіла засновниця патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова. Вона виставила власний допис у якому підтримує Безуглу та критикує чинну систему бюджетного управління.

“В умовах війни, коли кожна гривня має значення, значні суми державного бюджету залишаються просто невикористаними. Кошти, що могли б підтримати внутрішньо переміщених осіб, створити робочі місця та дати новий поштовх економіці, просто втрачаються через слабке управління”, – зазначила Толкачова.

Вона зазначила, що такі дії підривають довіру іноземних інвесторів, ведуть до втрати замовлень для малого бізнесу та знижують рівень соціального захисту для українців.