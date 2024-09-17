Фото документа вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
“Відповідно до частини третьої статті 84 Регламенту Верховної Ради України, прошу увільнити мене від виконання обовʼязків заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва”, — йдеться в заяві.
Водночас народний депутат Ярослав Железняк опублікував проєкт постанови, ініціатором якої є голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
У постанові Арахамія пропонує звільнити Безуглу з посади заступниці комітету з питань оборони й просить призначити її членом комітету з питань зовнішньої політики.
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