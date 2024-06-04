Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Мар’яна Безугла, зробила чергову гучну заяву з приводу неефективної мобілізації у 2024 році.

Про це нардепка пише у Facebook.

За словами Мар’яни Безуглої, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський знову створює ще додаткові бригади, щоб “загнати мобілізованих недонавчених людей туди та пристроїти офіцерів у штаби”.

На її думку, досвідчені бригади на полі бою практично не відчують покращення мобілізації.

“Десантно-штурмові війська прибрали з пріоритету поповнення! Спецназу ГУР переведення людей! Всіх у піхоту. Абсурд! Яже не кажу, що гроші взагалі не рахуються. Скільки коштує створення нової бригади?”, – обурюється Мар’яна Безугла.

Вона підкреслює, що у робочій групі щодо законопроєкту про мобілізацію у 2023 підрахували, що створення нової піхотної бригади – це не менше 20 млрд грн, але в Генштабі досі такі розрахунки системно не проводяться.

Єдиний вихід для громадян, готових захищати свою країну в цій ситуації, за словами нардепки, це не чекати, поки “вас кудись запхають, а шукати якісний підрозділ і призиватись саме туди, конкретно”.