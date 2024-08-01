Про це на своїй сторінці у Facebook пише Мар’яна Безугла.

“На днях побувала безпосередньо у Торецьку. Місто до оборони не готове, фортифікацій всередині немає зовсім. Навколо Торецька окремі несистемні фортифікації. Населення місцеве не евакуйоване, в Торецьку залишається близько трьох тисяч жителів. Навіть є діти, хоча на рівні держави запроваджено механізм примусової евакуації дітей. Поліції не зустріла. Саме місто знищено КАБами, полюють ворожі FPV, а у наших підрозділів проблеми з РЕБом”, – пише нардепка.

За її словами, це сталося завдяки “кривавим граблям торецької ротації”, коли Юрій Содоль за погодженням Головнокомандувача Сирського зняв 24 ОМБр імені короля Данила з цього напрямку, яка тримала оборону понад рік, а сам поїхав на святкування в Одесу, чим і скористалися росіяни.

Безугла зазначає, що аналогічна історія відбувається й у селищі Нью-Йорк Донецької області.

“Спротив генерали вже не чинили, пересувалась вільно. Планую приділити увагу ще й питанням евакуації, як може таке повторюватись у 2024 році — нонсенс. Особливо, діти”, – обудена Безугла.