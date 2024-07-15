Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла зазначає, що її намагалися усунути з Комітету нібито через критику військового керівництва у Facebook.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Мар’яна Безугла.

“Реакцією Комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д. Утрималися чотири нардепи”, – зазначила Безугла.

Нардепка також обурена, що за останній місяці Комітет ВРУ з нацбезпеки не прийняв жодного рішення: “ні щодо викрадання людей в ТЦК та СП, ні щодо Содоля”.

Вона наголошує, що “залишається заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України”.