Про це на своїй сторінці у Facebook пише Мар’яна Безугла.
“Реакцією Комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д. Утрималися чотири нардепи”, – зазначила Безугла.
Нардепка також обурена, що за останній місяці Комітет ВРУ з нацбезпеки не прийняв жодного рішення: “ні щодо викрадання людей в ТЦК та СП, ні щодо Содоля”.
Вона наголошує, що “залишається заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України”.
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