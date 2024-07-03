Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Безугла наголошує, що окупантам вдалося зайти в місто через командування Сирського та його команди.
“Те, що росіяни зараз зайшли в Нью-Йорк, — прямий наслідок управлінських рішень Сирського і його «молодої» команди: Содоля, Баргилевича і Павлюка”, — написала нардепка.
Вона повідомила, що зазначить це в своєму зверненні.
“Але життів не повернеш. Треба рішення. Треба зміни”, — резюмує Безугла.
Нагадаємо, Мар’яна Безугла вирішила подати заяву в Державне бюро розслідувань не лише щодо перешкоджання діяльності народного депутата України головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а й щодо діяльності вищого військового керівництва під час повномасштабного вторгнення.
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