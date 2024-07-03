Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла повідомила, що російська армія зайшла у місто Нью-Йорк Донецької області.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Безугла наголошує, що окупантам вдалося зайти в місто через командування Сирського та його команди.

“Те, що росіяни зараз зайшли в Нью-Йорк, — прямий наслідок управлінських рішень Сирського і його «молодої» команди: Содоля, Баргилевича і Павлюка”, — написала нардепка.

Вона повідомила, що зазначить це в своєму зверненні.

“Але життів не повернеш. Треба рішення. Треба зміни”, — резюмує Безугла.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла вирішила подати заяву в Державне бюро розслідувань не лише щодо перешкоджання діяльності народного депутата України головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а й щодо діяльності вищого військового керівництва під час повномасштабного вторгнення.