Народна депутатка України Мар’яна Безугла, членкиня фракції "Слуга народу" вважає, українцям слід позбутися навіяних думок про унікальність та особливість нації, адже на тлі світових глобальних подій нашу країну можуть “розбити на частини”.

Про це нардепка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла сказала в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

“Я позбавлена ілюзій стосовно того, що ми (українці, – ред.) якісь незвичайні, особливі, нас не можуть розміняти. Повторюсь, зараз відбувається глобальний перерозподіл. У світі накопичилась певна напруга, певні не розв’язані питання і перерозподіл сил. І ми тільки один з театрів бойових дій. І нас можуть розбити на частини, нас можуть перерозподілити, нас можуть визначити тією чи іншою частиною сфери впливу. І звичайно, може багато чого не збігтися з тим, як це бачить президент, як це бачить переважна більшість українців”, — сказала Безугла.

За її словами, зараз триває боротьба за виживання і вона зараз “дуже різка”.

“Якщо протягом 30 років нас умовно відносили до сфери впливу Росії, потім ми були, якщо дуже спрощувати “сірою зоною”, то зараз ще триває визначення, до якого альянсу ми реально будемо належати й на скільки. І тому дуже важко сказати, що і як буде”, — каже нардепка.

Вона впевнена, що 2024 рік — це все ще поле бою. У впродовж року росіяни намагатимуться максимально нас знищити.

“Ми будемо боротися настільки, наскільки вистачить наших сил… Нам треба вистояти по максимуму своїх можливостей”, — наголосила Безугла.