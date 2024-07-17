Про це повідомила нардепка у своїх соцмережах.
Офіційно: Вийшла з фракції «Слуга Народу» pic.twitter.com/mkf5LIlUfU
— Mariana (@marybezuhla) July 17, 2024
Своє рішення Безугла пояснила тим, що “не розуміє” пріоритети колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також зазначила, що депутати фракції “підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу”.
Крім того, Безугла каже, що комітет “задавнив” деякі критичні реформи” — зокрема ті, що планували схвалити ще у 2019 році.
“Після мого вже відкритого конфлікту з Комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію найбільші атаки я мала від членів «рідної» фракції. Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції «Слуга Народу». Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня”, — написала депутатка у фейсбуці.
Безугла також зазначила, що їй “важко пробитися до президента”, аби повідомити про “очевидні проблеми у війську”.
“Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із «професіоналів». Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо”, — зазначила вона.
Водночас співголова партії Європейська солідарність Ірина Геращенко нагадала, що Безугла є мажоритарницею, отже, це не означатиме втрату депутатського мандату.
- Безуглу внесли до бази “Миротворця”: нардепка прокоментувала
- Безугла: Про кишенькові підкомітети та людей-візитки або День, коли перестав існувати Комітет ВРУ з питань нацбезпеки
- Безугла: Про макет протиповітряної оборони та уламки