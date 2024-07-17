Народна депутатка Мар’яна Безугла у середу, 17 липня, вийшла з фракції "Слуга Народу" за власною заявою.

Про це повідомила нардепка у своїх соцмережах.

Своє рішення Безугла пояснила тим, що “не розуміє” пріоритети колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також зазначила, що депутати фракції “підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу”.

Крім того, Безугла каже, що комітет “задавнив” деякі критичні реформи” — зокрема ті, що планували схвалити ще у 2019 році.

“Після мого вже відкритого конфлікту з Комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію найбільші атаки я мала від членів «рідної» фракції. Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції «Слуга Народу». Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня”, — написала депутатка у фейсбуці.

Безугла також зазначила, що їй “важко пробитися до президента”, аби повідомити про “очевидні проблеми у війську”.

“Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із «професіоналів». Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо”, — зазначила вона.

Водночас співголова партії Європейська солідарність Ірина Геращенко нагадала, що Безугла є мажоритарницею, отже, це не означатиме втрату депутатського мандату.