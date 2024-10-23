Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
“Чи було некоректне заповнення декларації, чи антикорупціонери просто вирішили здобути легку наживу, яка яскраво виглядатиме в заголовках, — сподіваюся на справедливе розслідування. Також сподіваюся, що у чоловіка все законно з бізнесом”, — йдеться у повідомленні.
Вона також зазначила, чи етичним є питання великих покупок сім’ї нардепки під час війни, навіть якщо вони легально зароблені. Безугла наголосила, що не варто опускатися до лінчування людей лише через їхні статки.
Водночас, наголосила нардепка, вона розуміє, чому Кормишкіну взяли під особисту поруку голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Проте, за її словами, ситуацію слід було б пояснити публічно, а не залишатися в мовчанні.
“Поясніть же просто. Як часто буває, комунікація провалена. P.S. А ось із братом Стефанчука взагалі якась мутна історія. Планую з’ясувати детальніше”, — пише Безугла.
На допис відреагував Давид Арахамія. Нардеп написав, взяття на поруки означає, що особа не має наміру переховуватися від слідчих дій і продовжить виконувати свої обов’язки, зокрема голосувати за важливі для країни закони.
“Тут немає нічого страшного. У країні презумпція невинуватості поки суд не доведе зворотнє”, — пише Арахамія.
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