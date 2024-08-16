Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла закликала мешканців Покровська та Мирнограда терміново виїхати з міст.

Про це вона написала на особистій сторінці в Х.

“УСІХ мешканців Покровська та Мирнограда прошу евакуюватись якомога швидше, поки є така можливість”, — наголосила Марʼяна Безугла.

Також начальник Покровської МВА Сергій Добряк повідомив, що лінія фронту наблизилася до Покровська на відстань трохи більш як десять кілометрів.

Керівник МВА додав, що російські війська обстрілюють критичну інфраструктуру, житлові будинки, і закликав жителів міста і всєї громади евакуюватися.